Периметр равнобедренного треугольника равен 65 см , а основание относится к боковой стороне ка 3:5 . найдите стороны этого треугольника, подскажите решение ответы известны
Геометрия
Периметр равнобедренного треугольника равен 65 см , а основание относится к боковой стороне ка 3:5 . найдите стороны этого треугольника, подскажите решение ответы известны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что основание = 3х, а боковые стороны (каждая) = 5х Тогда Р=3х+5х+5х=13х=65 13х=65 х=5 Тогда основание = 3*5=15 Каждая боковая сторона = 5*5=25 Проверка: Р=15+25+25=65
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