Надо написать 10 слов имеющих отношение к романсу и к каждому слову написать опред??ление ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО
Музыка
Надо написать 10 слов имеющих отношение к романсу и к каждому слову написать опред??ление ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Романтиз, поджанр, музыка, речь, вокал, лирика, балада, термин, элегия, баркалор,
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