Надо написать 10 слов имеющих отношение к романсу и к каждому слову написать опред??ление ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО

Музыка

Надо написать 10 слов имеющих отношение к романсу и к каждому слову написать опред??ление ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО

Автор: Гость