Что является первым доисторическим музыкальным инструментом, созданным 35 -40 тыся?? лет назад до нашей эры ,существование которого официально подтверждено археологами при раскопках в Германии
История
Что является первым доисторическим музыкальным инструментом, созданным 35 -40 тыся?? лет назад до нашей эры ,существование которого официально подтверждено археологами при раскопках в Германии
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Гость:
Рог животных ответ 4
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Чтобы сварить яйцо всмятку мама держит его 2 минуты в кипящей воде сколько ему пот??ебуется чтобы сварить всмятку 8 яиц