Что является первым доисторическим музыкальным инструментом, созданным 35 -40 тыся?? лет назад до нашей эры ,существование которого официально подтверждено археологами при раскопках в Германии

История

Что является первым доисторическим музыкальным инструментом, созданным 35 -40 тыся?? лет назад до нашей эры ,существование которого официально подтверждено археологами при раскопках в Германии

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