Что является первым доисторическим музыкальным инструментом, созданным 35 -40 тыся?? лет назад до нашей эры ,существование которого официально подтверждено археологами при раскопках в Германии

История
Что является первым доисторическим музыкальным инструментом, созданным 35 -40 тыся?? лет назад до нашей эры ,существование которого официально подтверждено археологами при раскопках в Германии
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Гость:
Рог животных      ответ 4
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