Турист прошел за три дня а км причем в первый день он прошел б км а во второй день ц км сколько километров прошел Турист в третий день
Математика
Турист прошел за три дня а км причем в первый день он прошел б км а во второй день ц км сколько километров прошел Турист в третий день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-(б+ц)=н километров
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