Турист прошел за три дня а км причем в первый день он прошел б км а во второй день ц км сколько километров прошел Турист в третий день

Математика

Турист прошел за три дня а км причем в первый день он прошел б км а во второй день ц км сколько километров прошел Турист в третий день

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