Замените в числе 76*4*8 звёздочки цифрами так, чтобы оно делилось на 72. Указать все такие числа.
Математика
Замените в числе 76*4*8 звёздочки цифрами так, чтобы оно делилось на 72. Указать все такие числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76 + 4 - 8 = 72 72 / 72 = 1
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