Первые государства появились 1 в труднопроходимых джунглях 2 около месторождений медной руды 3 возле больших рек

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Первые государства появились 1 в труднопроходимых джунглях 2 около месторождений медной руды 3 возле больших рек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возле больших рек,так как людям нужна вода для выживания и нормального существования.
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