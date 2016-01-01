Первый мастер отремонтировал 10 телефонов за 2 часа,А второй на 3 телефона больше за час.Сколько телефонов всего отремонтировали 2 мастера если они работали 5 часов
География
Первый мастер отремонтировал 10 телефонов за 2 часа,А второй на 3 телефона больше за час.Сколько телефонов всего отремонтировали 2 мастера если они работали 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10÷2×5+(10+3)×5=90(т)-отремонтировали мастера, если бы работали 5 ч. одновременно. Ответ:90 телефонов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 365 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два поезда. Скорость одного 82 км в час, что н...
Алгебра
Математика
Русский язык