Первый мастер отремонтировал 10 телефонов за 2 часа,А второй на 3 телефона больше за час.Сколько телефонов всего отремонтировали 2 мастера если они работали 5 часов

География

Первый мастер отремонтировал 10 телефонов за 2 часа,А второй на 3 телефона больше за час.Сколько телефонов всего отремонтировали 2 мастера если они работали 5 часов

Автор: Гость