Первый рабочий изготовил 40 деталей на 2 часа быстрее второго. За сколько часов вто??ой рабочий изготовит 60 деталей, если, работая вместе, они изготовят за час 30 деталей?

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Х - время на изготовление 40 деталей вторым х-2 время на изготовление 40 деталей первым 40/х + 40/(х-2)= 30 - суммарная скорость и Х>2 - ну, это понятно - надо из чего-то вычитать дальше жёстко.после упрощений получается квадратное уравнение, которое я решаю онлайн 3х²-14х+8=0 Х=4; Х=0,666 второе нам не подходит - меньше 2х. получается что 40 деталей первый делает за 4 часа - 10 деталей в час второй - за 4-2=2 часа - 20 деталей в час (вместе - 30 деталей в час- проверка) ну и ответ - 60 деталей сделает второй за 6 часов