Первый велосипедист едет со скоростью 200 м/мин, а второй 300м/ мин. За какое время они проедут 500метров
Математика
Первый велосипедист едет со скоростью 200 м/мин, а второй 300м/ мин. За какое время они проедут 500метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200+300=500 (м/мин) - сумма скоростей велосипедистов 2) 500:500=1 (мин) Ответ: за 1 минуту велосипедисты поедут 500метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В ведро надоили 8л. Молока.как при помощи бидонов вместимостью 5л и 3л.разделить пополам молоко из ведра?пожжжаааллууууйста помогите!