Первый велосипедист едет со скоростью 200 м/мин, а второй 300м/ мин. За какое время они проедут 500метров

Математика

Первый велосипедист едет со скоростью 200 м/мин, а второй 300м/ мин. За какое время они проедут 500метров

Автор: Гость