Пешеход должен пройти один квартал на север и три на запад. Сколько существует возможных вариантов маршрута пешехода? Сколько существует четырехзначных чисел кратных 10, если числа могут повторяться?
Математика
Пешеход должен пройти один квартал на север и три на запад. Сколько существует возможных вариантов маршрута пешехода? Сколько существует четырехзначных чисел кратных 10, если числа могут повторяться?
Ответ(ы) на вопрос:
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1. 4 Варианта 2. Количество кратных 10ти цифр, среди всех четырехзначных, равно 900
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