Пешеход должен пройти один квартал на север и три на запад. Сколько существует возможных вариантов маршрута пешехода? Сколько существует четырехзначных чисел кратных 10, если числа могут повторяться?

Математика
Пешеход должен пройти один квартал на север и три на запад. Сколько существует возможных вариантов маршрута пешехода? Сколько существует четырехзначных чисел кратных 10, если числа могут повторяться?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4 Варианта 2. Количество кратных 10ти цифр, среди всех четырехзначных, равно 900
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расставьте знаки в примере: 6 6 6 6=42 5 5 5 5 5 5 5 5=41
Ответить
Физика
определите мощность электрического тока в лампе подключенной к электросети с напряжение 220в если сопротивление нити накала лампы равно 484 Ом
Ответить
Алгебра
при каких значениях с уравнение 2x^2-5x+c=0 не имеет действительных корней?
Ответить
Геометрия
в параллелограмме ABCD cos угла С= 15,17. Найдите ctg угла В
Ответить
География
Какова связь между доходом и потреблением?
Ответить