Пешеход должен пройти один квартал на север и три на запад. Сколько существует возможных вариантов маршрута пешехода? Сколько существует четырехзначных чисел кратных 10, если числа могут повторяться?

Математика

Пешеход должен пройти один квартал на север и три на запад. Сколько существует возможных вариантов маршрута пешехода? Сколько существует четырехзначных чисел кратных 10, если числа могут повторяться?

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