Пешеход сначала шел в горку со скоростью 3 км.ч а затем спускался с неё со скорость?? 5 км.ч Найдите общий путь проделанный пешеходом если дорога в горку на 1 км длиннее спуска А затраченное на весь путь время равно 3ч

Алгебра

Пешеход сначала шел в горку со скоростью 3 км.ч а затем спускался с неё со скорость?? 5 км.ч Найдите общий путь проделанный пешеходом если дорога в горку на 1 км длиннее спуска А затраченное на весь путь время равно 3ч

Автор: Гость