Пешеход сначала шел в горку со скоростью 3 км.ч а затем спускался с неё со скорость?? 5 км.ч Найдите общий путь проделанный пешеходом если дорога в горку на 1 км длиннее спуска А затраченное на весь путь время равно 3ч
Алгебра
Пешеход сначала шел в горку со скоростью 3 км.ч а затем спускался с неё со скорость?? 5 км.ч Найдите общий путь проделанный пешеходом если дорога в горку на 1 км длиннее спуска А затраченное на весь путь время равно 3ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю как записать, но... В горку 6 км, а с горки 5 км 3×2=6 км в горку 6+5=11 км всего Т.е. 2 часа пешеход поднимался в горку, и 1 час спускался
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