Найди в предложении слово образованное суффиксальным способом: В бесконечно унылой неприветливой степи на несколько вёрст слышится слегка надтреснутый голос этой удивительной птицы.
Русский язык
Найди в предложении слово образованное суффиксальным способом: В бесконечно унылой неприветливой степи на несколько вёрст слышится слегка надтреснутый голос этой удивительной птицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неприветливой так как приставка не- не участвует в словообразовании
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