Найди в предложении слово образованное суффиксальным способом: В бесконечно унылой неприветливой степи на несколько вёрст слышится слегка надтреснутый голос этой удивительной птицы.

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Найди в предложении слово образованное суффиксальным способом: В бесконечно унылой неприветливой степи на несколько вёрст слышится слегка надтреснутый голос этой удивительной птицы.

Автор: Гость