Написать сочинение на тему почему нельзя бегать в школе. Срочно 200-250 слов

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После беготни тяжело собраться на урок. на перемене достаточно пройти размяться. есть ещё такое понятие "динамическая перемена" - подвижные игры, организованные учителем. жаль только, что учителям на это не хватает времени Школа-это место где мы получаем знания, а не спортивная площадка, как считают некоторые школьники. Бегая по школе они даже не осознают всю опасность ситуации. Один неверный шаг на лестнице и жизнь может оборваться. Опасность бега в не предусмотренных для этого местах очень велика. Даже всем знакомый кафель на первом этаже может стать убийцей. Всегда будьте осторожны, не бегайте по школе и всегда помните "один не верный шаг, может быть равен жизни".