Краткое содержание Александр Пушкин дубровский эпизод пожар в доме помогите умоляю

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Богатый и знатный помещик Кирила Петрович Троекуров имеет большой вес в губернии. Все соседи трепещут перед этим своевольным и избалованным человеком. Исключение составляет лишь мелкопоместный дворянин Андрей Гаврилович Дубровский. Кирила Петрович уважает Андрея Гавриловича за прямой, нетерпеливый и решительный характер и даже одно время поговаривает, что отдаст свою дочь Машу за воспитывающегося в Петербурге сына Дубровского, Владимира. Раз, во время большой охоты с участием многих соседей Троекуров с гордостью показывает всем свою огромную псарню, где псы живут в роскошных конурах. Дубровский, ходя по ней, замечает: хорошо, если бы и крестьяне Троекурова жили как эти собаки. Псарь Парамошка в ответ замечает: даже иному бедному дворянину не худо бы променять свою усадьбу на здешнюю конурку. Поняв, что это – насмешка на его счёт, Дубровский тут же уезжает домой и вскоре присылает Троекурову письмо с требованием отдать ему Парамошку для расправы. Кирила Петрович усматривает в таком посягновении на своих людей страшную дерзость. Его прежняя дружба с Дубровским прекращается. Троекуров посылает своих крестьян рубить дрова в роще Дубровского. Андрей Гаврилович ловит двоих таких воров и сечёт их прутьями. Разгневанный Троекуров сговаривается с заседателем Шабашкиным при помощи судебной тяжбы отнять у Дубровского его деревню Кистенёвку и крестьян. Троекуров знает, что документы на право Дубровского владеть деревней сгорели при пожаре. Пользуясь этим, Шабашкин заводит на Андрея Гавриловича дело и вызывает его в суд.