Песня о мужских поисках второй половинки в не совсем длинных юбках. помогите най??и пожалуйста.

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ну где же вы, девчёнки, короткие юбчонки? Песня группы "Руки вверх" А куда сегодня еду я? А чтоб найти сегодня тебя. А со мной едет лучший друг, Hам хочется найти подруг. А на улице тепло, А едем мы уже давно, А где найти девчонок нам, Двум весёлым пацанам? Hу где же вы, девчонки, девчонки, девчонки, Короткие юбчонки, юбчонки, юбчонки? А, как обидно пацанам. А, что же, что же делать нам? А, где девчонок отыскать, А, чтобы их очаровать? "Эй!" - вслед девчонкам я кричу, - "Эй, садись, девчонки, прокачу!" - Hо не заметят нас они, И опять в машине мы одни. Hу где же вы, девчонки, девчонки, девчонки, Короткие юбчонки, юбчонки, юбчонки? А на улице темно, А люди уже спят давно, А только мы одни не спим, Ай, познакомится хотим. А нет девчонок - вот беда. А нам уже домой пора, Hо завтра вечером опять Будем мы любовь искать. Hу где же вы, девчонки, девчонки, девчонки, Короткие юбчонки, юбчонки, юбчонки?