Петя и Катя играют в числа. Петя называет некоторое число, а Катя, выполняя каждый ??аз одно и то же арифмитическоеидействие, получает новое число (см. Таблицу) какое действие выполняет Катя?

Математика

Петя и Катя играют в числа. Петя называет некоторое число, а Катя, выполняя каждый ??аз одно и то же арифмитическоеидействие, получает новое число (см. Таблицу) какое действие выполняет Катя?

Автор: Гость