Петя и Катя играют в числа. Петя называет некоторое число, а Катя, выполняя каждый ??аз одно и то же арифмитическоеидействие, получает новое число (см. Таблицу) какое действие выполняет Катя?
Математика
Петя и Катя играют в числа. Петя называет некоторое число, а Катя, выполняя каждый ??аз одно и то же арифмитическоеидействие, получает новое число (см. Таблицу) какое действие выполняет Катя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножение на 4 каждый раз
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