Петя и восемь его друзей отправились в поход. Оказалось, что среди любых четырёх и?? этих туристов обязательно есть одноклассники, а среди любых пяти- не более трёх одноклассников. Сколько из восьми друзей учатся с Петей в одно...

Математика

Петя и восемь его друзей отправились в поход. Оказалось, что среди любых четырёх и?? этих туристов обязательно есть одноклассники, а среди любых пяти- не более трёх одноклассников. Сколько из восьми друзей учатся с Петей в одном классе?

Автор: Гость