Петя и восемь его друзей отправились в поход. Оказалось, что среди любых четырёх и?? этих туристов обязательно есть одноклассники, а среди любых пяти- не более трёх одноклассников. Сколько из восьми друзей учатся с Петей в одно...
Математика
Петя и восемь его друзей отправились в поход. Оказалось, что среди любых четырёх и?? этих туристов обязательно есть одноклассники, а среди любых пяти- не более трёх одноклассников. Сколько из восьми друзей учатся с Петей в одном классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 ученіков пошлі в поход
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