Петя залюбовался морем. Оно меняется на глазах каждый час. Оно бывает бушующее, вз??олнованное, успокоенное, ласковое. И всегда новое. То оно светло-голубое, то ярко-синее, пламенно-сверкающее, то становится вдруг шерстяным, то...

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Петя залюбовался морем. Оно меняется на глазах каждый час. Оно бывает бушующее, вз??олнованное, успокоенное, ласковое. И всегда новое. То оно светло-голубое, то ярко-синее, пламенно-сверкающее, то становится вдруг шерстяным, точно его гладят против ворса. В бурю оно резко преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. С криком мечутся обеспокоенные чайки. Резко очерчен горизонт. Доски прибоя, исписанные зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит в оглушённом воздухе. Туманные очертания брызг висят над потрясённым обрывом. Главное очарование моря в какой-то тайне, хранимой в его пространствах. Разве не тайна, когда в безлунную ночь вдруг озаряется опущенная в тёплую воду рука, осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов. где здесь причастный оборот

Автор: Гость