Петя залюбовался морем. Оно меняется на глазах каждый час. Оно бывает бушующее, вз??олнованное, успокоенное, ласковое. И всегда новое. То оно светло-голубое, то ярко-синее, пламенно-сверкающее, то становится вдруг шерстяным, то...

Русский язык
Петя залюбовался морем. Оно меняется на глазах каждый час. Оно бывает бушующее, вз??олнованное, успокоенное, ласковое. И всегда новое. То оно светло-голубое, то ярко-синее, пламенно-сверкающее, то становится вдруг шерстяным, точно его гладят против ворса. В бурю оно резко преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. С криком мечутся обеспокоенные чайки. Резко очерчен горизонт. Доски прибоя, исписанные зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит в оглушённом воздухе. Туманные очертания брызг висят над потрясённым обрывом. Главное очарование моря в какой-то тайне, хранимой в его пространствах. Разве не тайна, когда в безлунную ночь вдруг озаряется опущенная в тёплую воду рука, осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов. где здесь причастный оборот
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туманные очертания брызг висят над потрясённым обрывом  Доски прибоя, исписанные зигзагами пены рука, осыпанная голубыми искрами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Почему письмо тоже язык? Письмо тоже язык потому что......
Ответить
История
Орудие для пахоты, пришедшее на смену мотыге.
Ответить
Биология
По биологии!! Почему водная среда стабильна?
Ответить
Математика
Один из смежных углов в два раза больше второго. Найдите эти углы.
Ответить
Математика
Как найти периметр квадрата длинна которого 9 см
Ответить