Петушок, курочка, зернышко, подавился. Какой частью речи является каждое слово?
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Петушок, курочка, зернышко, подавился. Какой частью речи является каждое слово?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто? петушок-существительное. кто? курочка- существительное. что? зёрнышко - существительное. что сделал? подавился глагол.
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