привести дробь 3\8 к знаменателю 32,40,72,24,48,64

Математика
привести дробь 3\8 к знаменателю 32,40,72,24,48,64
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/8 = 12/32 3/8= 15/40, 3/8=  27/72, 3/8= 9/24 3/8= 18/48 3/8= 24/64
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