Упрости a) -4(x+6)+12x б) 8x-2(3x+5)

Алгебра
Упрости a) -4(x+6)+12x б) 8x-2(3x+5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)-4(x+6)+12x. -4x-24+12x 8x-24 B)8x-2(3x+5) 8x-6x-10 2x-10
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