При международной торговли нефть измеряют в баррелях. Один баррель нефти - это 159 литров.Сколько литров составляют 4 барреля? Бочка вмещает 1000 литров. Поместится ли в ней 6 баррелей нефти?

Математика

При международной торговли нефть измеряют в баррелях. Один баррель нефти - это 159 литров.Сколько литров составляют 4 барреля? Бочка вмещает 1000 литров. Поместится ли в ней 6 баррелей нефти?

Автор: Гость