При международной торговли нефть измеряют в баррелях. Один баррель нефти - это 159 литров.Сколько литров составляют 4 барреля? Бочка вмещает 1000 литров. Поместится ли в ней 6 баррелей нефти?

Математика
При международной торговли нефть измеряют в баррелях. Один баррель нефти - это 159 литров.Сколько литров составляют 4 барреля? Бочка вмещает 1000 литров. Поместится ли в ней 6 баррелей нефти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 барреля 636 ,6 - 954 - да поместиться
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