Log1/3 x+log3 x+log9 xlt;=-1
Алгебра
Log1/3 x+log3 x+log9 xlt;=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-log3 x) +log3 x +(log3 x)/(log3 9)≤-1; x>0! 1/2 *log3 x≤-1 log3 x≤-2 log3 x≤log3 3^(-2) 0<x≤1/9 Ответ(0;1/9]
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