Петушок петушок золотой сапожок гребешок алый глазки кораллы ключик У меня проп??л ты бы сбегал поискал.подчеркни слова которые отвечают на вопросы кто и что

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Петушок петушок золотой сапожок гребешок алый глазки кораллы ключик У меня проп??л ты бы сбегал поискал.подчеркни слова которые отвечают на вопросы кто и что
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто? Петушок, Что? Сапожок, Что? Глазки, Что? Кораллы, Что? Ключик.
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