Петушок петушок золотой сапожок гребешок алый глазки кораллы ключик У меня проп??л ты бы сбегал поискал.подчеркни слова которые отвечают на вопросы кто и что

Русский язык

Петушок петушок золотой сапожок гребешок алый глазки кораллы ключик У меня проп??л ты бы сбегал поискал.подчеркни слова которые отвечают на вопросы кто и что

Автор: Гость