Пять бутылок лимонада и три пакета сока стоят вместе 8,5 евро.Найди стоимость лимонада и сока, если бутылка лимонада га 30 центов дешевле пакета сока
Математика
Пять бутылок лимонада и три пакета сока стоят вместе 8,5 евро.Найди стоимость лимонада и сока, если бутылка лимонада га 30 центов дешевле пакета сока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х евро - стоит лимонад х+0,3 - стоит сок Уравнение: 5х+3(0,3+х)=8,5 5х+0,9+3х=8,5 8х+0,9=8,5 8х=7,6 х=7,6/8 х=0,95 евро стоит лимонад 0,95+0.3=1,25 евро стоит пакет сока
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