Пять бутылок лимонада и три пакета сока стоят вместе 8,5 евро.Найди стоимость лимонада и сока, если бутылка лимонада га 30 центов дешевле пакета сока

Математика

Пять бутылок лимонада и три пакета сока стоят вместе 8,5 евро.Найди стоимость лимонада и сока, если бутылка лимонада га 30 центов дешевле пакета сока

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