Пять различных точек А,В,С,Д ,и Е расположены на прямой так, что АВ=6,АД=2, АЕ=2,СЕ=4 как??е две точки крайне

Математика
Пять различных точек А,В,С,Д ,и Е расположены на прямой так, что АВ=6,АД=2, АЕ=2,СЕ=4 как??е две точки крайне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 отрезка из точки А(АВ, АД и АЕ) Самые длинный отрезок из А - АВ=6 В - одна из крайних точек Из точки А два отрезка (АД=АЕ=2) Есть два варианта расположения точек(Д между А и B или Е между А и B) Второй вариант не рассматриваем - там точка С совпадет с Д или Б В первом варианте С уйдет дальше на 4 от точки А, те получится АС=6 С - вторая крайняя точка
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