Пять римских цезарей сменяя друг друга правили римом в следующие годы ОКТАВИАН ??ВГУСТ 27Г. до н.э. - 14г. н.э. ТИБЕРИЙ 14 г. - 37г. Калигула 37г. - 41г. Клавдий 41г. - 54г. Нерон 54г. - 68г. Составь таблицу правления ц...

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Пять римских цезарей сменяя друг друга правили римом в следующие годы ОКТАВИАН ??ВГУСТ 27Г. до н.э. - 14г. н.э. ТИБЕРИЙ 14 г. - 37г. Калигула 37г. - 41г. Клавдий 41г. - 54г. Нерон 54г. - 68г. Составь таблицу правления цезарей вычислив сроки их правления в годах

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