Підкресли іменники-синоніми. познач рід і число. 1. за селом прокричали лелеки і х??лодний, як лід, залишили на обрії слід. сонце сховалось за горизонт. 2. тривога поселилася у неї в серія. тетяна відчула легке хвилювання.
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Підкресли іменники-синоніми. познач рід і число. 1. за селом прокричали лелеки і х??лодний, як лід, залишили на обрії слід. сонце сховалось за горизонт. 2. тривога поселилася у неї в серія. тетяна відчула легке хвилювання.
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