Підкресли іменники-синоніми. познач рід і число. 1. за селом прокричали лелеки і х??лодний, як лід, залишили на обрії слід. сонце сховалось за горизонт. 2. тривога поселилася у неї в серія. тетяна відчула легке хвилювання.

Українська мова
Підкресли іменники-синоніми. познач рід і число. 1. за селом прокричали лелеки і х??лодний, як лід, залишили на обрії слід. сонце сховалось за горизонт. 2. тривога поселилася у неї в серія. тетяна відчула легке хвилювання.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Свинцовая гиря падает на Землю и ударяется о препятствие. Скорость при ударе v = 330 ??/с. Вычислить, какая часть гири расплавится, если вся теплот...
Ответить
Английский язык
КАК по английски русскими прочитать coat a scarf gloves mittens.snowballs?to sledge
Ответить
Другие предметы
Оповідання про добрі вчинки
Ответить
Русский язык
Сделай маленьким Лиса- Черника- Коса- Сестра- Страница- Земляника- Рукавиц??- Синица-
Ответить
Физика
4-ое задание решите пожалуйста!
Ответить