Підскажіть,будь ласка: При створенні картини "Запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану" для створення образу писаря художнику І. Рєпіну позував: А)генерал М. Драгомиров; Б)колекцонер старожитностей В. Тарнавський; ...

История
Підскажіть,будь ласка: При створенні картини "Запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану" для створення образу писаря художнику І. Рєпіну позував: А)генерал М. Драгомиров; Б)колекцонер старожитностей В. Тарнавський; В)історик Д. Яворницький; Г)історик В. Антонович.
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Гость:
В) історик, етнограф, археолог, видатний дослідник історії українського козацтва Дмитро Іванович Яворницький.
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