Підскажіть,будь ласка: При створенні картини "Запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану" для створення образу писаря художнику І. Рєпіну позував: А)генерал М. Драгомиров; Б)колекцонер старожитностей В. Тарнавський; ...

История

Підскажіть,будь ласка: При створенні картини "Запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану" для створення образу писаря художнику І. Рєпіну позував: А)генерал М. Драгомиров; Б)колекцонер старожитностей В. Тарнавський; В)історик Д. Яворницький; Г)історик В. Антонович.

Автор: Гость