ПИШИТЕ ПОДРОБНОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34 БАЛЛА!!!!!!!!!!!!!!
Геометрия
ПИШИТЕ ПОДРОБНОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!!!!!ОТДАЮ ВСЕ СВОИ 34 БАЛЛА!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если А не параллельна В,то А пересекает В.Но если пересекает одну из параллельных плоскостей,то она пересекает и другую плоскость,по этому А пересекает Y, y параллельно В,получаем противоречие.Значит предположение не верное.
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