Пишу второй раз уже одно и то же,ребят хотя-бы какие-то наброски на тему гимн реки Нил напишите,вот просьба огромная,умоляю(

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Не уверенна что это оно, но все же Отрывок из Гимна ежегодного разлива Нила :О, творец света, приходящий из темноты Вскармливающий стада Могущественный образ всего Никто не может жить без него Люди одеты в одежды изо льна, что произрастает на его полях Ты облагораживаешь все земли и насыщаешь их непрестанно,Спустившись с небес.