Письмо фараону от Финикии
История
Письмо фараону от Финикии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия.Что из приведённого в списке они могут использовать как источники финансирования бизнеса? Запишите цифры, под которыми они указаны.1) привлечение кредитов2) налоговые отчисления3) повышение производительности труда4) прибыль от реализации продукции предприятия5) совершенствование производственных технологий6) выпуск и размещение акций предприятия
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