Письмо о себе по англискому 3 класс.
Английский язык
Письмо о себе по англискому 3 класс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My name is ...... . I (8 9 ) My favourite calor is ... . I have mum dad ... .I like ..... . I have (haven't animal) .... .My favourite animal is ...
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