Плиз помогите: (x-1)(x+5)gt;0; (x-0,5)(x+0,5)(x+одна пятая); (x-1)(x-4)(x+4)меньше равно0;

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(х-1)(х+5)>0 x-1=0 x=1 x+5=0 x=-5 ---------- -5------------------1------------ + - + решением данного неравенства будут все точки на промежутках со знаком плюс , точки на концах этих промежутков не входят в решение неравенства,так как оно строгое. х∈(-∞;-5)∪(1;+∞)