Плиз помогите: (x-1)(x+5)gt;0; (x-0,5)(x+0,5)(x+одна пятая); (x-1)(x-4)(x+4)меньше равно0;
Алгебра
Плиз помогите: (x-1)(x+5)gt;0; (x-0,5)(x+0,5)(x+одна пятая); (x-1)(x-4)(x+4)меньше равно0;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-1)(х+5)>0 x-1=0 x=1 x+5=0 x=-5 ---------- -5------------------1------------ + - + решением данного неравенства будут все точки на промежутках со знаком плюс , точки на концах этих промежутков не входят в решение неравенства,так как оно строгое. х∈(-∞;-5)∪(1;+∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мама оставила сыну на 2 дня несколько яблок.В 1-й день он съел половину всех яблок и ещё пол яблока. Во второй день он съел половину оставшихся ябл...
Окружающий мир
Пожалуйста напишите биографий Суворова краткую что, бы можно было легко пересказ??ть!СРОЧНО Даю 30 балов!!!
Математика
Математика