Плиз помогите: (x-1)(x+5)gt;0; (x-0,5)(x+0,5)(x+одна пятая); (x-1)(x-4)(x+4)меньше равно0;

Алгебра
Плиз помогите: (x-1)(x+5)gt;0; (x-0,5)(x+0,5)(x+одна пятая); (x-1)(x-4)(x+4)меньше равно0;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-1)(х+5)>0         x-1=0     x=1         x+5=0        x=-5                ---------- -5------------------1------------              +                 -                     +         решением данного неравенства будут все точки на промежутках со знаком плюс , точки на концах этих промежутков не входят в решение неравенства,так как оно строгое.           х∈(-∞;-5)∪(1;+∞)
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