Как точно определить падеж имени прилагательного женского рода???

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Как точно определить падеж имени прилагательного женского рода???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По вопросам: И.п. какая? широкая синея река Р.п. какой? широкой синей реки Д.п. какой? широкой синей реке В.п. какую? широкую синею реку Т.п. какой? широкой синей рекой П.п. о какой? о широкой о синей реке
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