Мама оставила сыну на 2 дня несколько яблок.В 1-й день он съел половину всех яблок и ещё пол яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок и ещё пол яблока, после этого у него осталось 1 яблоко.Сколько яблок мама ост...

Математика

Мама оставила сыну на 2 дня несколько яблок.В 1-й день он съел половину всех яблок и ещё пол яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок и ещё пол яблока, после этого у него осталось 1 яблоко.Сколько яблок мама оставила сыну? Сколько яблок он съел в 1-й день?

Автор: Гость