Мама оставила сыну на 2 дня несколько яблок.В 1-й день он съел половину всех яблок и ещё пол яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок и ещё пол яблока, после этого у него осталось 1 яблоко.Сколько яблок мама ост...

Математика
Мама оставила сыну на 2 дня несколько яблок.В 1-й день он съел половину всех яблок и ещё пол яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок и ещё пол яблока, после этого у него осталось 1 яблоко.Сколько яблок мама оставила сыну? Сколько яблок он съел в 1-й день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1×2=2 2)4 2×2=4 4×2=8
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