￼реши задачу арифметически отправившись в поход школьник через некоторое время ??делал привал после него они прошли еще 10 км и окозалось что им осталось пройти в 3 раза больше чем уже пройдено на коком расстоянии от начало пут...

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Решение алгебраически: До привала прошли х (км) до привала и после пройдено ( х + 10) км потом прошли 3(х + 10) км Составим уравнение: х + 10 + 3(х + 10) = 100 х + 10 + 3х + 30 = 100 4х + 40 = 100 4х = 100 - 40 4х = 60 х = 15 Ответ: 15км пройдено до привала. --------------------------------------------------------------------- Решение математически: Путь до привала + 10км - это 1 часть пути Оставшийся путь - это 3 части пути 1) 1 + 3 = 4 (части) - это весь путь 2) 100 ; 4 = 25(км) пройдено до оставшегося пути (т.е. за 1 часть) 3) 25 - 10 = 15(км) пройдено до привала Ответ: 15км пройдено до привала. ------------------------------------------------------------------------------ 3) Отправившись в поход на 100км, путники разбили весь маршрут на 3 части. Первая часть - путь до привала. Вторая часть - 10км после привала, оставшаяся третья часть составляла 75 км. Какое расстояние составляет первая часть пути до привала? Решение: 1) 10 + 75 = 85 (км) -суммарное расстояние 2-ой и 3-ей части пути 2) 100 - 85 = 15(км) Ответ: 15 км - расстояние до привала.