Длина тени дерева равно 6 м, а длина тени челове,рост которого 1,75м равно 1,75м. найдите высоту дерева.
Геометрия
Длина тени дерева равно 6 м, а длина тени челове,рост которого 1,75м равно 1,75м. найдите высоту дерева.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота дерева равна 6метрам. Мне кажется что как то так.
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