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Решите уровнение:-x•(-1,12)=4,032
Математика
Решите уровнение:-x•(-1,12)=4,032
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=4.032/(-1.12) x=-3.6 Ответ. -3,6
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