Q=1,5*10^-5cos200Пt изменение заряда в зависимости от времени задано (в единицах СИ)
Физика
Q=1,5*10^-5cos200Пt изменение заряда в зависимости от времени задано (в единицах СИ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амплитуда q максимальное q = 1,5 × 10⁻⁵ Kл ω₀ = 200п ω₀ = 2пν = > 200п = 2пν ν = 200п/2п = 100 Гц Т = 1/ν Т = 1/ 100Гц = 0,01 с
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