32 кг карамели разложили в 4 коробки поровну, а 24 кг шоколадных - в коробки, в каждой ??з которых на 2 кг меньше. сколько коробок с шоколадными конфетами?

Математика

32 кг карамели разложили в 4 коробки поровну, а 24 кг шоколадных - в коробки, в каждой ??з которых на 2 кг меньше. сколько коробок с шоколадными конфетами?

Автор: Гость