32 кг карамели разложили в 4 коробки поровну, а 24 кг шоколадных - в коробки, в каждой ??з которых на 2 кг меньше. сколько коробок с шоколадными конфетами?
Математика
32 кг карамели разложили в 4 коробки поровну, а 24 кг шоколадных - в коробки, в каждой ??з которых на 2 кг меньше. сколько коробок с шоколадными конфетами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 24. Берем 2кг и плюсуем в каждом случае по 2 кг:4кг,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24. Всего 12 коробок.
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