В цепь переменного тока с частотой 50 Гц включен конденсатор емкостью 50 мкФ, Катушку какой индуктивности надо включить в эту цепь, чтобы осуществился резонанс?

Физика
В цепь переменного тока с частотой 50 Гц включен конденсатор емкостью 50 мкФ, Катушку какой индуктивности надо включить в эту цепь, чтобы осуществился резонанс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: ω₀ = 50 Гц C = 50 мкФ = 50×10⁻⁶ Ф Найти: L = ? Решение:  Резонанс наступает при частоте ω₀ = 1/√LC √LC = 1/ω₀  (√LC)² = (1/ω₀)² LC = 1/ω₀² L = 1/Cω₀² L = 1/( 50×10⁻⁶Ф × 50² Гц) = 8×10⁻⁶ × 10⁶ = 8 Гн Ответ: 8 Гн
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