В цепь переменного тока с частотой 50 Гц включен конденсатор емкостью 50 мкФ, Катушку какой индуктивности надо включить в эту цепь, чтобы осуществился резонанс?

Физика

В цепь переменного тока с частотой 50 Гц включен конденсатор емкостью 50 мкФ, Катушку какой индуктивности надо включить в эту цепь, чтобы осуществился резонанс?

Автор: Гость