У какого животного 5 черных полос на спине
Английский язык
У какого животного 5 черных полос на спине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное это бурундук(на английском: Chipmunk)
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