Найдите значения выраженния (5/6-2/3)=
Математика
Найдите значения выраженния (5/6-2/3)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6-2/3=5/6-4/6=1/6 Всего наилучшего! ня
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