Вычислите массу этилового спирта (г) которвя образуется в результате гидрировани?? 66 г ацетальдегида
Химия
Вычислите массу этилового спирта (г) которвя образуется в результате гидрировани?? 66 г ацетальдегида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66 г x г CH3-CH=O + H2 = CH3-CH2-OH 44 г/моль 46 г/моль 66 г-x г 44 г/моль - 46 г/моль X= 66*46/44 = 69 г
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