Поставь знак препинания в конце каждого предложения.1 Кто стучится в дверь ко мне 2Берегите нашу природу 3Люблю грозу в начале мая 4Кто разбил большую вазу Я признался, но не сразу 5Спать пора Устал бычок,лёг в коробку на бочок...

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Поставь знак препинания в конце каждого предложения.1 Кто стучится в дверь ко мне 2Берегите нашу природу 3Люблю грозу в начале мая 4Кто разбил большую вазу Я признался, но не сразу 5Спать пора Устал бычок,лёг в коробку на бочок 6Не огонь, а жгусь ретиво Как зовут меня

Автор: Гость