Поставь знак препинания в конце каждого предложения.1 Кто стучится в дверь ко мне 2Берегите нашу природу 3Люблю грозу в начале мая 4Кто разбил большую вазу Я признался, но не сразу 5Спать пора Устал бычок,лёг в коробку на бочок...
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Поставь знак препинания в конце каждого предложения.1 Кто стучится в дверь ко мне 2Берегите нашу природу 3Люблю грозу в начале мая 4Кто разбил большую вазу Я признался, но не сразу 5Спать пора Устал бычок,лёг в коробку на бочок 6Не огонь, а жгусь ретиво Как зовут меня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Кто стучится в дверь ко мне? 2.Берегите нашу природу! 3.Люблю грозу в начале мая. 4. Кто разбил большую вазу? Я признался но не сразу. 5. Спасть пора. Устал бычок,лёг в коробку на бочок. 6.Не огонь, а жгусь ретиво.Как зовут меня?
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