Используя метод Элетронного баланса и уравнение реакции K2S +HNO3 определите окислитель и востоновитель.

Химия
Используя метод Элетронного баланса и уравнение реакции K2S +HNO3 определите окислитель и востоновитель.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3K2S +8HNO3 =3K2SO4+8NO+4H2O S-2-8e=S+6 восстановитель N+5+3e=N+2 окислитель
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