Найти tg угла, ОГЭ геометрия
Геометрия
Найти tg угла, ОГЭ геометрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тангенс угла 3/2=1,5 это для острого угла, у вас угол тупой, поэтому его тангенс равен = -1,5
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