Найти tg угла, ОГЭ геометрия

Геометрия
Найти tg угла, ОГЭ геометрия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тангенс угла 3/2=1,5 это для острого угла, у вас угол тупой, поэтому его тангенс равен = -1,5
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