Разложите многочлен на множители: 81-(с^2+6с)^2 16m^2-(m-n)^2 a^3+a^2b-ab2-b^3 m^2-2n-m-4n^2
Алгебра
Разложите многочлен на множители: 81-(с^2+6с)^2 16m^2-(m-n)^2 a^3+a^2b-ab2-b^3 m^2-2n-m-4n^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81-(c²+6c)²=9²-(c²+6c)²=(9-c²-6c)(9+c²+6c) 16m²-(m-n)²=(4m)²-(m-n)²=(4m-m+n)(4m+m-n)=(3m+n)(5m-n) a³+a²b-ab²-b³=a²(a+b)-b²(a+b)=(a+b)(a²-b²)=(a+b)(a-b)(a+b)=(a+b)²(a-b) m²-2n-m-4n²=(m²-(2n)²)-(2n+m)=(m-2n)(m+2n)-(m+2n)=(m+2n)(m-2n-1)
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