Помогите с уравнени е 12,392+ x/5=2,365+2,635
Математика
Помогите с уравнени е 12,392+ x/5=2,365+2,635
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,392+ x/5=2,365+2,635; Х:5=5-12,392; Х=-7,392*5; Х=-36,96
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